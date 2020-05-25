Стали известны сроки возобновления туризма в России

Стали известны сроки возобновления туризма в России
До 1 июня будут опубликованы соответствующие рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором и Ростуризмом. Фото: pixabay

В первой половине летнего сезона в России начнется запуск внутреннего туризма, ограничения постепенно ослабят уже с июня. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, уже 23 субъекта страны готовы к смягчению ограничительных мер. Он добавил, что введенные меры будут снимать аккуратно. На первом этапе возобновят работу санатории с медлицензией.

Чернышенко отметил, что параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли. Речь идет об отелях, пляжах, круизах.

Напомним, из-за инфекции Covid-19 в России с 27 марта также временно приостановлено авиасообщение с другими странами. Исключения составляют только рейсы для эвакуации граждан и важные рейсы, такие как санитарные, гуманитарные и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж.

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