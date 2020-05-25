Эксперты перечислили самые опасные продукты для печени

Эксперты перечислили самые опасные продукты для печени
Лучше отказаться от жирной пищи. Фото: Pixabay

На орган очень сильно влияет питание, а также наличие физических нагрузок.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем пишет La Vanguardia. Врач-диетолог Ева Родригес рассказала, что на состояние печени влияют употребляемые продукты и наличие физических нагрузок. В первую очередь для сохранения органа стоит отказаться от алкоголя, так как он его главный враг. Во вторую очередь надо позабыть о выпечке и кондитерских изделиях, которые способствуют накоплению висцерального жира в области печени. Также не стоит есть фастфуд, полуфабрикаты, снеки и продукты с большим количеством сахара и соли.

Не помешает сократить употребление жирных продуктов – масла, сливок и подобных. Врач отметила, что если человек чувствует беспричинно усталость, то это может свидетельствовать о проблемах с печенью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые, протестировавшие на себе вакцину от COVID-19, нашли у себя антитела.

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