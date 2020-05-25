Роспотребнадзор просит ограничить торговлю в электричках

Ограничения хотят ввести в связи с распространением коронавируса.

Об этом стало известно 25 мая. Обо всем сообщили в Роспотребнадзоре. Сотрудники ведомства считают, что нужно запретить торговлю в электричках из-за непростой эпидемиологической обстановкой. Также советуют отменить игру на музыкальных инструментах. В ведомстве отметили, что можно ограничить доступ к общественному транспорту людям в пачкающей одежде и несоблюдающих личную гигиену. Это позволит минимизировать риск заражения коронавирусом в электричках.

Что касается поездов дальнего следования, то сотрудников просят носить средства индивидуальной защиты. Их надо менять раз в три часа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургских электричках начнет действовать абонемент «Дачный». Как сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», действовать билет будет по выходным, праздничным дням, понедельникам и пятницам, а также в дни перед праздниками и после.