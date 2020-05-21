В петербургских электричках начнет действовать абонемент «Дачный»

Жители Петербурга смогут воспользоваться абонементным билетом «Дачный», чтобы минимизировать число обращений в кассу.

Обо всем стало известно в четверг, 21 мая. Действовать билет будет в период с 29 мая по 30 сентября.

Как сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», действовать билет будет по выходным, праздничным дням, понедельникам и пятницам, а также в дни перед праздниками и после. Кроме того, он действует на ограниченном количестве маршрутов по каждому направлению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге увеличат количество электричек для перевозки дачников. Специалисты отметили, что это необходимо не только для удовлетворения спроса, но также для безопасности – там у людей будет возможность соблюдать дистанцию в общественном транспорте.