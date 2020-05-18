Количество электричек для перевозки дачников из Петербурга увеличат

Количество электричек для перевозки дачников из Петербурга увеличат
Электричек нужно больше также для безопасности. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В первую очередь электрички начнут ездить до Луги, Волховстроя и Сосново.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем рассказал генеральный директор Северо-Западной пригородной пассажирской компании Виталий Григорьев в программе «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург». Он заявил, что власти увеличивают количество пригородных электропоездов, понимая, что многие жители Северной столицы захотят поехать на дачи. В ближайшее время электрички начнут чаще ездить до Луги, Волховстроя, Сосново, а также в сторону Карельского перешейка.

Отмечается, что это необходимо не только для удовлетворения спроса, но также для безопасности – там у людей будет возможность соблюдать дистанцию в общественном транспорте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти увеличат количество электричек на некоторых направлениях. Они доставят местных жителей в пункт назначения – например, на дачи или в Петербург.

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