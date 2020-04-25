В Ленобласти увеличат количество электричек на некоторых направлениях

В Ленобласти увеличат количество электричек на некоторых направлениях
Электричка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Они доставят местных жителей в пункт назначения – например, на дачи или в Петербург.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко заявил, что число электричек на востребованных направления вырастит, чтобы каждый мог уехать туда, куда хочет. Это также нужно для обеспечения безопасности – чтобы граждане могли соблюдать меры предосторожности во время распространения коронавируса и выдерживать социальную дистанцию.

Перевозчик в ближайшее время скорректирует расписание. Ожидается, что на электричках будут ездить петербуржцы до своих дач и обратно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре назвали условия прекращения передачи COVID-19. Глава ведомства рассказала, что в стране начинают популяционное исследование населения на наличие антител к коронавирусу. Первые исследования проведут в столице.

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