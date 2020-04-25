В Роспотребнадзоре назвали условия прекращения передачи COVID-19

В Роспотребнадзоре назвали условия прекращения передачи COVID-19
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, при каком условии возможно прекращение передачи коронавируса между людьми.

Попова рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что прекращение передачи коронавирусной инфекции будет возможно, когда иммунитет к коронавирусу будет у 60% населения. По ее словам, в таком случае эпидемиологические процессы становятся менее активными.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что в стране начинают популяционное исследование населения на наличие антител к COVID-19. Первые исследования проведут в столице.

Кроме того, она сообщила, что на сегодняшний день данных о повторных случаев заражения коронавирусом в стране нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона. Жертвами коронавируса стали 197 162 человека.

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