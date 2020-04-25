Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона

Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона
Коронавирус. Фото: Pixabay

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,8 млн. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

На сегодня в мире зарегистрирован 2 811 891 случай инфицирования COVID-19. Жертвами коронавируса стали 197 162 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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