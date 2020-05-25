Петросян выложил первое совместное фото с молодой женой

На снимке супруги одеты одинаково.

Об этом стало известно 25 мая. Новая фотография появилась в Instagram-аккаунте юмориста Евгения Петросяна. На снимке он вместе с молодой женой Татьяной Брухуновой сидит на лавочке. На обоих одинаковых плащи, белые слипоны, на знаменитости также надеты средства индивидуальной защиты. В посте на английском написано, что это их «семейный наряд».

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие считают, что в браке с Брухуновой Петросян чувствует себя счастливым и поэтому стал так молодо выглядеть.

«Ваганыч выглядит на 45 лет, как никогда не выглядел со Степаненко»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что молодая жена Петросяна ответила на вопрос об обручальном кольце. Брухунова вспомнила, что ее отец никогда не носил кольцо, хотя со своей женой он прожил в счастливом браке 34 года. Девушка не считает, что в кольце залог успеха.