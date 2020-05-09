Молодая жена Петросяна ответила на вопрос об обручальном кольце

Молодая жена Петросяна ответила на вопрос об обручальном кольце
Брухунова. Фото: https://www.instagram.com/bruhunova/

Девушка не носит аксессуар, хотя ни для кого не секрет, что она замужем.

Об этом стало известно 8 мая. Обо всем Татьяна Брухунова, молодая супруга юмориста Евгения Петросяна, рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она выложила новые фотографии, сделанные на улице. В комментариях у девушки спросили, почему она не носит обручальное кольцо. Этот вопрос давно интригует поклонников, и наконец Брухунова ответила на него.

«Боюсь, что в наше время это атавизм»,

— написала она, имея в виду, что в современном мире носить кольцо не обязательно, это скорее устаревающая традиция.

Брухунова вспомнила, что ее отец никогда не носил кольцо, хотя со своей женой он прожил в счастливом браке 34 года. Девушка не считает, что в кольце залог успеха.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Брухунова прошлась по улице с пакетом на голове. Шутку молодой жены Петросяна оценили – ей пророчат будущее на сцене подле мужа.

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