Светлана Моргунова прокомментировала смерть сына

До этого она молчала, говорили в основном близкие и друзья.

Об этом стало известно 25 мая. Обо всем телеведущая Светлана Моргунова рассказала в эфире передачи на НТВ. Она призналась, что не может поверить в случившееся до сих пор. Моргунова заявила, что Максима обследовали врачи и считали, что нет поводов переживать. Как выяснилось позже – случай был серьезным, и медики недооценили болезнь.

«Он заразился коронавирусом от своего руководителя… Они ехали в одной машине»,

— объяснила Моргунова.

Она отметила, что очень плохо себя чувствует и не может успокоиться. Близкие телеведущей рассказывали, что она не видит смысла жить дальше. Напоминаем, что у Максима диагностировали инфекцию 10 мая, скончался он от осложнений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Светлана Моргунова не может прийти в себя после смерти сына.