Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом

О ее состоянии ничего не сообщается.

Об этом стало известно 25 мая. Обо всем пишут Дни.ру. Заслуженная артистка России Дарья Мороз не приняла участие в финальном выпуске шоу «Танцы со звездами», так как у нее диагностировали коронавирус. Знаменитость не первая, кто заболел среди участников – до нее были госпитализированы Алена Бабенко и Мария Ивакова. К слову, непонятно, как себя чувствует партнер актрисы Святослав Герасимов.

Пока что звезда никак не комментировали новость о болезни. Непонятно, в больнице ли она и каково ее состояние. В последний раз Дарья Мороз объявлялась в соцсетях несколько дней назад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Светлана Моргунова не может прийти в себя после смерти сына.