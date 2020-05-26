Полиция задержала подозреваемого в убийстве на Подвойского

В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве.

Как стало известно gazeta.spb.ru, возле дома на Уральской обнаружили труп мужчины 1981 года рождения.

По подозрению в убийстве задержали троих мужчин 1977, 1981 и 1991 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Третьего опросили в качестве свидетеля, а потом отпустили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района задержала рецидивиста, ударившего своего знакомого ножом во время ссоры. Утром 20 мая бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину из квартиры в доме №107 по проспекту Стачек. Его ударили ножом в живот.