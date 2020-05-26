На Жукова образовалась пробка из-за неработающего светофора

Во вторник, 26 мая, в Красносельском районе сломался светофор, в результате чего образовалась пробка.

Инцидент произошел рано утром на перекрестке улиц Маршала Казакова и Жукова.

«На перекрёстке Жукова и Казакова не работают светофоры», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Из-за поломанного светофора образовалась пробка из автомобилей. Общественный транспорт тоже стоит в пробке. По словам очевидцев, в этом районе светофоры часто подводят участников дорожного движения.

«Что-то не работать по утрам у этих светофоров в привычку вошло», — пишут пользователи Сети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Обводном канале не смогли разъехаться Mercedes и Infiniti, движение затруднено. Обстоятельства столкновения машин пока неизвестны.