В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки погиб один человек

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 321 ДТП.

Согласно статистике за 25 мая, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях в Петербурге погиб один человек, пострадали 11 человек, в Ленобласти в результате ДТП пострадали три человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.