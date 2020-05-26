В Неве у Синопской набережной нашли полусгнивший труп

В Неве у Синопской набережной нашли полусгнивший труп
Синопская набережная. Скриншот: Google Maps

В Центральном районе Петербурга из Невы достали полусгнившее тело. Личность погибшего установлена. Им оказался 38-летний уроженец Ленинградской области, который числился без вести пропавшим.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело обнаружили у дома 78 по Синопской набережной. Из реки его вытащили сотрудники МЧС в понедельник, 25 мая. После чего информацию передали в полицию.

Тело пробыло в воде длительное время. Из Невы его достали в иле и с гнилостными изменениями.

По данным правоохранительных органов, мужчина находится в федеральном розыске как без вести пропавший с апреля 2020 года. Обстоятельства и причины его смерти выясняются. Тело направлено в морг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Луначарского в Петербурге женщину нашли мертвой в собственной квартире. На лице её обнаружены гематомы.

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