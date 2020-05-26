Дело о нападении на сотрудника ГИБДД в Петербурге дошло до суда

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на сотрудника ГИБДД.

Инцидент произошел в апреле этого года.

Как полагает следствие, мужчина хотел избежать административного наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Находясь на контрольно-пропускном пункте ЗСД по адресу: п. Большая Каменка, д. 83, корп. 3, протащил по асфальту сотрудника ГИБДД, ухватившегося за дверь автомобиля, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Сотрудник полиции получил лёгкий вред здоровью, отметили в ведомстве.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следственный комитет начал проверку, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В марте мужчина 25 лет на улице Матроса Железняка избил представителя полиции.