Дело о нападении на сотрудника ГИБДД в Петербурге дошло до суда

Дело о нападении на сотрудника ГИБДД в Петербурге дошло до суда
Сотрудник полиции получил лёгкий вред здоровью. Фото: Baltphoto

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на сотрудника ГИБДД.

Инцидент произошел в апреле этого года.

Как полагает следствие, мужчина хотел избежать административного наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Находясь на контрольно-пропускном пункте ЗСД по адресу: п. Большая Каменка, д. 83, корп. 3, протащил по асфальту сотрудника ГИБДД, ухватившегося за дверь автомобиля, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Сотрудник полиции получил лёгкий вред здоровью, отметили в ведомстве.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следственный комитет начал проверку, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В марте мужчина 25 лет на улице Матроса Железняка избил представителя полиции.

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