Кафе «Проходимец» продолжило принимать посетителей, несмотря на ограничения

Петербургский суд привлек к ответственности ООО «Полюс» за работавшее кафе в период ограничений из-за Covid-19.

Так, в кафе-баре «Проходимец» клиентов обслуживали не только на вынос, несмотря на запреты.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, в суд пришел только повар. Он сообщил, что 7 апреля действительно приготовил в баре еду. Кроме того, бармен заведения продал посетителю крепкие напитки.

В результате суд оштрафовал заведение на сто тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга намеревался судиться со Смольным за введение масочного режима.