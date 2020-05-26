Подтвержден новый способ передачи коронавируса

Китайские ученые установили, что коронавирус нового типа передается не только контактным или воздушно-капельным путями.

Специалисты провели исследование, в рамках которого изучили отходы жизнедеятельности инфицированных COVID-19. В результате анализа выяснилось, что в образцах кала обнаруживается живой SARS-CoV-2. При этом в фекалиях содержалось больше вирусной РНК, чем в мазках из горла или носа.

Согласно данным опубликованным в журнале Emerging Infectious Diseases, результаты исследования подтверждают вероятность заражения фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.

Исследователи напомнили, что аналогичный способ заражения был распространен во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году.

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