В гибели многодетной семьи при пожаре в Выборге обвинили чиновницу

В пожаре, произошедшем в Выборге 29 апреля, в котором погибла семья с шестью детьми, обвинили главу районного отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.

Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Чиновнице вменяют халатность, повлекшую гибель людей по неосторожности. По версии следствия, сотрудница администрации знала дети живут в неблагополучной семье и тяжелых условиях, поскольку в марте 2019 в доме проходила проверка. В ходе инспекции также были выявлены неполадки с проводкой, однако женщина не стала добиваться устранения нарушений. Тот факт, что родители ненадлежащим образом выполняют свои обязанности чиновница также проигнорировала.

Напомним, в ночь на 29 апреля в доме, где в мансарде жила многодетная семья, начался пожар. Погибли и дети, и их родители. Спастись сумели только двое: брат матери, который выбежал из огня, и старшая девочка 15 лет — в ту ночь она была у бабушки. Все умершие дети были младше 9 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 26 мая в результате пожара в доме на проспекте Ветеранов погиб кот.