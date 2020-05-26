Четверть бюджета Петербурга была направлена на реализацию федеральных инновационных площадок в сфере образования

На развитие образования, - в частности, - строительство образовательных и дошкольных учреждений, - удалось направить 162 миллиарда рублей, благодаря привлечению средств федерального бюджета и застройщиков. Фото: pixabay.com

На развитие образования, - в частности, - строительство образовательных и дошкольных учреждений, - удалось направить 162 миллиарда рублей, благодаря привлечению средств федерального бюджета и застройщиков. Фото: pixabay.com

В прошлом году Северная столица выделила на развитие образовательной отрасли 162 миллиарда рублей, то есть немногим меньше четверти годового бюджета.

Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе правительственного заседания. По словам главы города, в прошлом году количество федеральных инновационных площадок в образовательной сфере выросло до 43 единиц и составило 17% от их числа по стране.

В администрации Северной столицы подтвердили эту информацию, отметив, что в Петербурге больше таких площадок, чем в любом другом регионе России. Кроме того, часть средств была направлена на строительство школ и детских садов. Таким образом, по итогам минувшего года в городе появилось еще 12 школ и 44 детских сада.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин опроверг слухи о возможной замене очного образования дистанционным.