На Балтийском заводе в Петербурге заложили атомоход «Якутия»

Двухосадочная конструкция позволит этим ледоколам ходить как в арктических водах, так и в устьях сибирских рек. Суда будут способны преодолеть лед толщиной 2,8 метра. Фото: www.bz.ru

Двухосадочная конструкция позволит этим ледоколам ходить как в арктических водах, так и в устьях сибирских рек. Суда будут способны преодолеть лед толщиной 2,8 метра. Фото: www.bz.ru

На Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге заложили четвертый ледокол в рамках проекта 22220. Он получил имя «Якутия».

Об этом стало известно во вторник, 26 мая. Со знаменательным событием судостроителей поздравил вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов. По словам политика, закладка нового атомного ледокола является значимым проектом не только для города, но и для всей страны.

Отметим, что ледоколы, созданные по проекту 22220, считаются наиболее мощными суднами на сегодняшний день. Так, длина «Якутии» составляет свыше 173 метров, ширина равняется 34 метрам, а водоизмещение превышает 33 тысячи тонн. Также на Балтийском заводе выпустили предшественников «Якутии», «Арктики», «Сибири» и «Урала».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что атомный ледокол «Арктика» успешно прошел технические испытания в конце прошлого года.