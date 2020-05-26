Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе для бассейнов и фитнес-клубов

«Там нет категорически невыполнимых требований, они сложны и затратны, но выполнимы», — убеждена президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России и главы World Gym в России Ольга Киселева. Фото: pixabay.com

«Там нет категорически невыполнимых требований, они сложны и затратны, но выполнимы», — убеждена президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России и главы World Gym в России Ольга Киселева. Фото: pixabay.com

Для работы фитнес-центры и бассейны должны обеспечить санитарную безопасность своих клиентов, для чего необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора.

В первую очередь, необходимо соблюдать дистанцию между спортсменами: на каждого человека должно приходится 4 кв. м. свободного пространства, а в бассейне — 10 кв. м. дорожки. Все тренажеры и снаряды должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Также спортзалам и бассейнам придется существенно сократить проходимость и закрыть часть кабинок для переодевания.

В рекомендациях также оговаривается нанесение напольной разметки. Фитнес-центры также должны иметь запас средств индивидуальной защиты для сотрудников и посетителей и регулярно проводить дезинфекцию помещений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор разрешил возобновить киносъемки в Петербурге.