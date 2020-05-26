Роспотребнадзор разрешил возобновить киносъемки в Петербурге

Уже сейчас заявки на проведение съемок подали около десяти кинофильмов. Фото: pixabay.com

Уже сейчас заявки на проведение съемок подали около десяти кинофильмов. Фото: pixabay.com

С разрешения санитарного ведомства в Северной столице снова можно проводить кино- и видеосъемки, при условии, что численность съемочной группы не превышает 50 человек.

О послаблениях, предоставленных киношникам Петербурга, сообщает пресс-служба городской администрации. Тем не менее, участникам съемок придется соблюдать некоторые ограничения, помимо численности группы. В частности, организаторы должны строго следить за исполнением требований и рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике и защиты от коронавирусной инфекции.

Отметим, что каждый год в Санкт-Петербурге снимают, в среднем, около 80 фильмов. Уже сейчас подали заявки в городской комитет по культуре порядка 10 кинопроектов, среди которых кино под названием «Воздух», «Архипелаг», «Родитель» и «Одна жизнь».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге хотят открыть первый автомобильный кинотеатр. Такой проект планирует создать сеть «Каро».