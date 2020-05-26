Беглов запустил акцию признания в любви к Петербургу

Губернатор Петербурга Александр Беглов дал старт эстафете признаний в любви к городу на Неве в преддверии 317-летия Петербурга.

Градоначальник записал видеопоздравление и опубликовал ролик на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава Петербурга обратился к жителям города, напомнив о приближающемся Дне рождения Северной столицы. Беглов призвал петербуржцев публиковать в социальных сетях теплые слова в адрес любимого года с хэштегом #Петербургу317.

Он передал эту эстафету своим коллегам и всем жителям города.

Градоначальник также прочел стихотворение Александра Прокофьева «Ленинграду».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в День города в Петербурге дадут артиллерийские залпы.