Беглов запустил акцию признания в любви к Петербургу

Губернатор Петербурга Александр Беглов дал старт эстафете признаний в любви к городу на Неве в преддверии 317-летия Петербурга.
Градоначальник записал видеопоздравление и опубликовал ролик на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Глава Петербурга обратился к жителям города, напомнив о приближающемся Дне рождения Северной столицы. Беглов призвал петербуржцев публиковать в социальных сетях теплые слова в адрес любимого года с хэштегом #Петербургу317.
Он передал эту эстафету своим коллегам и всем жителям города.
Градоначальник также прочел стихотворение Александра Прокофьева «Ленинграду».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в День города в Петербурге дадут артиллерийские залпы.