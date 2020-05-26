В День города в Петербурге дадут артиллерийские залпы

В Петербурге прогремит артиллерийский салют из 30 залпов в честь 317-летия города, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Фейерверка в этом году не будет.

Праздничный салют прогремит в День города, 27 мая, ровно в 20.00. Военнослужащие ЗВО произведут 30 холостых залпов из двенадцати 85-миллиметровых пушек Д-44, расположенных у Петропавловской крепости.

Каждый артиллерийский залп будет посвящен выдающимся петербуржцам, историческим событиям и подвигам воинов-ленинградцев.

Программа празднования Дня города в этом году включает более сотни мероприятий, большинство из которых проведут в онлайне из-за ограничений по коронавирусу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отменен праздничный салют на День города. Председатель петербургского комитета по культуре Константин Сухенко объявил о том, что проведение салюта не вписывается в рамки ограничительных мер.