В Петербурге отменен праздничный салют на День города

В Северной столице ежегодно 27 мая широко отмечается День города, однако в этом году, в связи с эпидемиологической ситуацией, традиционный праздничный салют отменили.

Председатель петербургского комитета по культуре Константин Сухенко объявил о том, что проведение салюта не вписывается в рамки ограничительных мер, действующих в городе в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, передает РИА Новости в понедельник, 25 мая.

Кроме того, вся праздничная программа будет перенесена в онлайн: театры, библиотеки, культурные учреждения 27 мая представят посвященные празднику проекты в интернет-пространстве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как будет организовано празднование Дня города в этом году, а также подробности программы онлайн-мероприятий. Их, в частности, будет около 150.