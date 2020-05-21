Медики произведут выстрел из пушки Петропавловки в День города

В этом году День основания Петербурга выпал на пандемию коронавируса. В связи с этим большинство мероприятий пройдут онлайн, а произвести традиционный выстрел из пушки Петропавловской крепости доверено медикам.

Свое 317-летие Петербург отметит 27 мая. В честь праздника в городе зажгут факелы на Ростральных колоннах. Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости будет посвящен Дню города.

«В этом году почетное право произвести торжественный выстрел доверено тем, кто, рискуя собственным здоровьем, сегодня ежедневно спасает жизни петербуржцев — медикам Северной столицы», — рассказали в пресс-службе комитета по культуре.

По случаю Дня основания в городе подготовлено 140 мероприятий. Большинство из них пройдет в режиме онлайн. Так, в интернете пройдет концерт «Классика на Дворцовой». Трансляцию выступлений покажет телеканал «Санкт-Петербург» в соцсетях.

В эфире телеканала «78» покажут гала-концерт «#Петербург 317». Праздничный марафон объединит шоу барабанщиков DrumПарад, джазовых артистов, балет, театр огня и другое.

В Театре имени Ленсовета и Балтийском доме пройдут поэтические акции. Театр эстрады имени Райкина, Молодежный театр на Фонтанке и другие покажут спектакли, фильмы и сериалы об истории Петербурга.

В программе также виртуальные выставки, викторины, мастер-классы, лекции и другие мероприятия.