Россияне могут увидеть комету «Лебедь» утром 27 мая

К Солнечной системе недавно подлетела комета «Лебедь». В среду, 27 мая, она максимально близко приблизится к Солнцу.

Как сообщает пресс-служба Московского планетария, хвостатая комета пролетает мимо Земли на расстоянии около 83 млн км. 27 мая она будет пролетать мимо Солнца на расстоянии 64,3 млн км. Жители средних широт смогут увидеть ее ранним утром на северо-востоке.

Комету «Лебедь» открыл астроном-любитель Майкл Маттиаццо из Австралии всего несколько месяцев назад. Московский планетарий назвал ее главной кометой весны.

Ее также можно заметить посреди ночи на северо-западе. Астрономы считают, что яркость кометы позволяют увидеть ее невооруженным глазом при условии ясной погоды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что астрономы: девятой планеты Солнечной системы не существует.