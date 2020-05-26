Астрономы: девятой планеты Солнечной системы не существует

Астрономы: девятой планеты Солнечной системы не существует
Девятой планеты не существует. Фото: pixabay

Международная группа астрономов опровергла существование девятой планеты в Солнечной системе.

Как сообщает Conversation, в ходе исследования было установлено, что внешние объекты Солнечной системы распределены равномерно, а не объединяются в группы, как считалось ранее. Именно этот опровергнутый сейчас довод ученые приводили в доказательство существования девятой планеты.

Исследуя наиболее удаленные объекты Пояса Койпера, ученые выявили вытянутость их орбит, которая привела к идее о существовании девятой планеты.

Астрономы пришли к выводу, что кластеры являются обычной иллюзией из-за их удаленности. Их отчетливо видно, только когда они находятся рядом с Солнцем.

Другая группа ученых, изучавшая темную энергию, также не нашла доказательств кластера орбит объектов Пояса Койпера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что астрономы нашли планету, которая похожа на Землю.

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