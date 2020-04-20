Астрономы нашли планету, которая похожа на Землю

Они считают, что она идентична нашей планете больше, чем все остальные.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем говорится на официальном портале NASA. Открытие сделала группа астронавтов во главе с Энтони Вандербургом. Они изучили данные, полученные благодаря космическому телескопу «Кеплер» и обнаружили планету очень похожу на Землю. Она находится в 300 световых годах от Солнца. Она немного крупнее нашей планеты и получает достаточно тепла от светила. Отмечается, что год на найденной планете короче земного.

Напоминаем, что телескоп уже обнаруживал похожие планеты в 2015 году, но они недостаточно подходят для человечества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в РПЦ не верят в существование инопланетян. Представители Русской православной церкви полагают, что жизнь существует только на Земле.