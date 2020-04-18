В РПЦ не верят в существования инопланетян

Представить, что только на Земле существует жизнь все-таки сложно. Фото: Pixabay

Представить, что только на Земле существует жизнь все-таки сложно. Фото: Pixabay

Представители Русской православной церкви полагают, что жизнь существует только на Земле.

В случае реального существования инопланетных существ, об этом была бы хоть какая-то информация. Тем более, в Библии. Поскольку никаких упоминаний в ней нет, остается сделать соответствующие выводы. Такими мыслями поделился глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Илларион в эфире канала «Россия-24».

В качестве аргумента, митрополит привел слова из книги «Православие и религия будущего». В книге автор представляет читателю рассказы очевидцев, которые утверждали, что сталкивались с необъяснимыми явлениями и представителями других планет. При этом, в книге проводится параллель между историями граждан и известными литературными упоминаниями бесов.

Таким образом, автор книги хочет донести до своих читателей мысль, что те очевидцы видели именно демонов. В них многим людям хочется верить меньше, чем в инопланетян.

Митрополит Иларион подчеркнул, что в РПЦ верят в ангелов и демонов, потому что это доказано большим жизненным опытом верующих граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инопланетяне существуют, но не торопятся.