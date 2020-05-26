Двое детей пострадали в пьяном ДТП в Ленобласти

Четыре человека получили травмы в результате аварии в Лужском районе Ленинградской области, согласно данным районного ОГИБДД.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», дорожно-транспортное происшествие случилось около 21.40 во вторник, 26 мая. На шестом километре автодороги «Бор — Наволок — Югостицы» водитель 1981 года рождения не справился с управлением. В результате белая легковушка «Опель» влетела в столб.

Не обошлось без пострадавших: травмы получил сам водитель, а также находящиеся в салоне 32-летня женщина, 11-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Правоохранители установили, что водитель был пьян — он надул 0.764 мг/л.

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