Водитель сбил девушку на переходе на проспекте Культуры

Водитель сбил девушку на переходе на проспекте Культуры
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Девушка-пешеход попала под колеса автомобиля в Выборгском районе Петербурга, сообщают очевидцы.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло ночью в среду, 27 мая, рядом с домом №6/1 на проспекте Культуры. В момент ДТП девушка переходила дорогу по «зебре».

В результате аварии попавшая под машину пешеход получила травмы, информации о тяжести ее состояния пока нет.

По словам очевидцев, водитель-виновник аварии остановился и сам вызвал медиков и правоохранителей. Также отмечается, что девушка выжила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти подросток влетел в дерево на папиной «Оке». Мальчик 15-ти лет взял покататься папин автомобиль «Ока», не справился с управлением и врезался в дерево на обочине трассы.

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