Водитель сбил девушку на переходе на проспекте Культуры

Девушка-пешеход попала под колеса автомобиля в Выборгском районе Петербурга, сообщают очевидцы.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло ночью в среду, 27 мая, рядом с домом №6/1 на проспекте Культуры. В момент ДТП девушка переходила дорогу по «зебре».

В результате аварии попавшая под машину пешеход получила травмы, информации о тяжести ее состояния пока нет.

По словам очевидцев, водитель-виновник аварии остановился и сам вызвал медиков и правоохранителей. Также отмечается, что девушка выжила.

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