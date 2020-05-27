В Ленобласти спасители тушили частный дом

В Ленобласти спасители тушили частный дом
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В Приозерском районе Ленобласти вечером во вторник, 26 мая, произошел крупный пожар. В поселке Запорожское горел частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 20:40. Горел частный дом на площади 160 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось к 22:11. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Обуховской обороны пожарные тушили вспыхнувший офис. С огнем боролись 15 сотрудников пожарно-спасательной части и три единицы спецтехники.

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