В Ленобласти спасители тушили частный дом

В Приозерском районе Ленобласти вечером во вторник, 26 мая, произошел крупный пожар. В поселке Запорожское горел частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 20:40. Горел частный дом на площади 160 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось к 22:11. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Обуховской обороны пожарные тушили вспыхнувший офис. С огнем боролись 15 сотрудников пожарно-спасательной части и три единицы спецтехники.