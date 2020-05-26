На проспекте Обуховской обороны тушили загоревшийся офис

На проспекте Обуховской обороны тушили загоревшийся офис
Пожар. Фото: pixabay

В ночь на 26 мая в Невском районе произошел пожар. Загорелся офис в доме № 112, корпус 2 на проспекте Обуховской обороны.

Сообщение о пожаре поступило в 02:17. Горела обстановка площадью семь квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 02:53. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе ночью горел частный дом. Огонь охватил 80 квадратных метров постройки, его потушили в начале пятого утра

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