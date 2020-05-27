Поклонников удивил запущенный вид Брэда Питта

Поклонников голливудского актера Брэда Питта слегка шокировал «запущенный» внешний вид на «шпионских» фотографиях кумира. Снимки с актером опубликовал британский таблоид The Daily Mail.

На опубликованной фотографии видно, как Брэд Питт идет на улице калифорнийского города Малибу вместе со своим другом, басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари. Поклонников смутили длинные волосы актера, а также то, что он был в рваных джинсах.

Кто-то счет, что актер слишком стар для того, чтобы иметь длинные волосы. Некоторые отметили, что ему нужно принять ванну, а другие и вовсе сравнили его с бездомным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что голливудский актер Брэд Питт назвал свою личную жизнь катастрофой. В одном из последних интервью он сравнил себя с мусорным ведром. Единственный раз, когда разговор зашел о личной жизни, актер не без самоиронии отшутился.