На площади Бехтерева «притерлись» Mercedes и KIA

На площади Бехтерева &#171;притерлись&#187; Mercedes и KIA
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Северной столицы не смогли разъехаться водители иномарок. Машины заняли одну из полос движения, но проезду не мешают.

Дорожно-транспортный инцидент случился в среду, 27 мая, на площади Бехтерева. Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что столкнувшиеся Mercedes и KIA проезду не мешают. Подписчики предположили, что водитель, находящийся в среднем ряду, решил съехать с кругового движения, нарушая правила дорожного движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Веденеева иномарка протаранила пять автомобилей. На место происшествия приезжали спасатели, скорая помощь и сотрудники ГИБДД.

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