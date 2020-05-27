В Красногвардейском районе мужчина ударил ножом сожителя своей сестры

В Красногвардейском районе местный житель получил удар ножом в живот.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел на Муринской дороге.

Сотрудники полиции задержали мужчину. По предварительной информации, он в ходе ссоры с сожителем своей сестры ударил его ножом.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района задержала рецидивиста, ударившего своего знакомого ножом во время ссоры. Утром 20 мая бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину из квартиры в доме №107 по проспекту Стачек.