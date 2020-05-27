На Витебском произошло ДТП. Пострадали два человека

Утром 27 мая на углу Витебского проспекта и Заставской улицы произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло по направлению к Дунайскому проспекту. Проезжу часть не поделили две иномарки.

«Водитель на автомобиле Шкода при повороте налево, с Витебского проспекта на Заставскую, не убедился в безопасности манёвра, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении Митсубиси Паджеро», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники ДПС. Очевидцы также заметили реанимобиль и скорую. В результате ДТП пострадали два человека. Информация об их состоянии уточняется.

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