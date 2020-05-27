В России за сутки вылечились от коронавируса 11 079 человек

С начала пандемии выздоровели 142 208 человек. Фото: Pixabay

С начала пандемии выздоровели 142 208 человек. Фото: Pixabay

В России за сутки от коронавируса выздоровел 11 079 пациент. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Число зараженных в стране достигло 370 680. С начала пандемии выздоровели 142 208 человек.

Больше всего случает заражения коронавирусом выявлено в Москве (2140), Московской области (793) и Петербурге (387).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 698 246 человек. Скончались 352 461 человек, при этом 2 443 718 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.