Резервный фонд Петербурга увеличат в связи с коронавирусом

Ранее объём резервов не мог составлять более 3% от расходной части бюджета, теперь — 5%. Фото: pixabay.com

Ранее объём резервов не мог составлять более 3% от расходной части бюджета, теперь — 5%. Фото: pixabay.com

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы в третьем чтении одобрили правки в закон о бюджетном процессе.

Коррективы, предложенные губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, являются частью антикризисных мер, принятых в связи со сложной эпидемиологической и экономической ситуацией, спровоцированной пандемией коронавирусной инфекции.

Теперь официально будет изменено ограничение на размер резервного фонда городского бюджета. Если раньше оно составляло 3%, то сейчас увеличено до 5%, то есть 31 миллиарда рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедший год, согласно отчету главы Петербурга Александра Беглова, 162 миллиарда рублей было направлено на развитие образовательной отрасли города. В эту сумму входят как бюджетные средства, так и федеральные субсидии, и инвестиции частных застройщиков.