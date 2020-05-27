Водитель Skoda ответит перед судом за смертельное ДТП в Красном Селе

В Северной столице перед судом предстанет водитель иномарки, попавшей в ДТП, в результате которого погиб человек.
Дорожный инцидент произошел в феврале в Красном Селе. В машине марки Skoda находились водитель и пассажир. По данным следствия, автомобилист начал пересекать перекресток Гвардейской улицы и проспекта Ленина, когда еще не загорелся зеленый сигнал светофора. В результате легковушка влетела в автомобиль ГАЗ, затем выехала на тротуар и врезалась в стойку светофорного поста.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, пассажир получил тяжелые травмы. Он умер в машине «скорой».
Уголовное дело в отношении мужчины зарегистрировал Красносельский районный суд.
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