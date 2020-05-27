Жители Петербурга начали массово бронировать поездки в Европу

Тем не менее, гарантий, что поездки состоятся, никто дать не может. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Тем не менее, гарантий, что поездки состоятся, никто дать не может. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Жители Северной столицы преисполнены оптимизма относительно эпидемиологической ситуации в мире и начали активно скупать билеты в Эстонию и Финляндию.

В качестве транспортного средства петербуржцы предпочитают автобусы, на которых можно быстро и недорого добраться до ближайших европейских стране. Об оживлении в сфере автобусных путешествий рассказали в пресс-службе компании-оператора Lux Express Group.

Так, почти 23% жителей Санкт-Петербурга надеются совершить заграничную поездку уже в июне, еще 22% более осмотрительно купили билеты на сентябрь. Самым популярным направлением среди горожан является Таллинн, а также Хельсинки, Рига, Вантаа и Нарва.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предрекает Европе вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции.