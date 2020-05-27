На Карбышева не смогли разъехаться Skoda и «Яндекс. Такси»

На Карбышева не смогли разъехаться Skoda и &#171;Яндекс. Такси&#187;
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении 1-го Муринского проспекта и улицы Карбышева произошло ДТП. Дорогу не смогли поделить легковушка и машина службы такси.

Авария случилась сегодня, 27 мая. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей дорожного инцидента, водитель, управляя легковым автомобилем Skoda, сильно приблизился к машине «Яндекс. Такси» и они притерлись боками.

В результате ДТП на участке образовался затор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о крупной аварии на ЗСД. Там столкнулись три легковых автомобиля. К месту происшествия прибыла машина реанимации. Медики доставали пострадавших из раскуроченных авто.

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На Карбышева не смогли разъехаться Skoda и «Яндекс. Такси»