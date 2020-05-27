На ЗСД разбились три легковушки, медики достают пострадавших из машин

На ЗСД разбились три легковушки, медики достают пострадавших из машин
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на ЗСД произошло серьезное ДТП с участием двух легковых авто. Из разбитого автомобиля достают пострадавших. Заняты несколько рядов.

Авария случилась в среду, 27 мая. Кадрами с места происшествия свидетели столкновения транспортных средств поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Одну из машин развернуло почти на 180 градусов, у нее сильно разбита задняя часть. Рядом с другой легковушкой стоит каталка. Быстрее всех на место происшествия прибыла реанимаци.

Информации о состоянии водителей и пассажиров нет. На участке образовалась крупная пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на площади Бехтерева сегодня утром «притерлись» Mercedes и KIA.

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