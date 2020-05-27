В день парада Победы могут объявить выходной

В день парада Победы могут объявить выходной
Официальных данных пока нет. Фото: kremlin.ru

Песков считает, что 24 июня россияне будут отдыхать.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем сообщает «Газета.Ru». Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 24 июня, когда должен состоятся парад Победы, может стать выходным днем в 2020 году. Пока что власти не решили наверняка, но такое предложение есть, так что остается ждать. Он также напомнил, что многое зависит от эпидемиологической обстановки, ведь есть коронавирус продолжит распространяться по стране, то мероприятие может быть перенесено.

Напоминаем, что глава страны уже поручил министерству обороны готовиться к параду Победы. Глава ведомстве Сергей Шойгу будет нести ответственность за безопасность мероприятия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что концерт в честь Дня Победы состоится в Петербурге 3 сентября: в нем примут участие 3,5 тысячи человек.

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