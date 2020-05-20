Концерт в честь Дня Победы состоится в Петербурге 3 сентября: в нем примут участие 3,5 тысячи человек

Концерт должны посетить не меньше 3,5 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Концерт должны посетить не меньше 3,5 тысяч человек. Фото: pixabay.com

На портале госзакупок появилась заявка, оставленная администрацией Приморского района Санкт-Петербурга, на поиск организатора праздничного концерта 3 сентября.

Муниципальные власти разыскивают компанию-подрядчика, которая займется организацией концерта, посвященному Дню Победы. В связи с эпидемиологической обстановкой, все праздничные мероприятия по этому поводу были перенесены на 3 сентября.

Администрация готова выделить на проведение концерта в Северной столице 5,7 миллионов рублей. Программа, согласно требованиям заказчика, должна быть рассчитана не менее чем на 90 минут, а зрителей ожидается 3,5 тысячи человек, как минимум. В заявке также оговаривается, что мероприятие пройдет на закрытой территории.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появился юбилейный «Подорожник», выпущенный специально к 75-летию Победы.