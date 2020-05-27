Обвиняемые по делу о смертельном пожаре в Выборге отправились под домашний арест

В случившемся винят должностные лица муниципальных органов власти, контролирующих и надзорных органов.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области. Лица, которых обвиняют в пожаре, унесшего сразу несколько жизней, отправлены под домашний арест. В отношении должностных лиц муниципальных органов власти, контролирующих и надзорных органов возбудили уголовное дело о халатности – они подозреваются в неисполнении обязанности по обеспечению норм и требований пожарной безопасности.

Напомним, в ночь на 29 апреля в доме, где в мансарде жила многодетная семья, начался пожар. Погибли и дети, и их родители. Спастись сумели только двое: брат матери, который выбежал из огня, и старшая девочка 15 лет — в ту ночь она была у бабушки. Все умершие дети были младше 9 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на месте пожара в гаражах на проспекте Космонавтов нашли три трупа.