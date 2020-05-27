В Петербурге прогремел салют в честь Дня города

В Петербурге прогремел салют в честь Дня города
Люди на улицах Петербурга. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Один из залпов посвятили медикам, которые спасают жители граждан во время пандемии.

Сегодня, 27 мая, Санкт-Петербург отпраздновал свое 317-летие. В честь этого был произведен праздничный артиллерийский салют, пишет пресс-служба Западного военного округа. Один из 30 холостых артиллерийских залпов посвятили медикам, которые как никогда важны для города в связи с пандемией коронавируса. Также залпы посвятили выдающимся жителям города, важным историческим событиям и подвигам воинов-ленинградцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге отменен праздничный салют на День города. Председатель петербургского комитета по культуре Константин Сухенко объявил о том, что проведение салюта не вписывается в рамки ограничительных мер, действующих в городе в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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В Петербурге прогремел салют в честь Дня города